Nettuno wine Festival, il Primo settembre 13 tappe di gusto e degustazione

Una grande cantina a cielo aperto, dove il vino incontra la cucina di mare e di orto, ma anche la musica, la danza, il divertimento e lo shopping by night. E’ questo in sintesi l’identikit del Nettuno Winefestival, la grande manifestazione enogastronomica, organizzata dalla ProLoco Forte Sangallo, che per il secondo anno consecutivo torna ad animare una delle località balneari più rinomate del litorale romano per valorizzare le eccellenze di questo tratto di territorio così come dell’intera regione. Domenica 1 settembre spazio dunque a tasting e assaggi di piatti tipici che si svolgeranno dalle 18 alle 23 lungo un percorso sensoriale in 13 tappe. Tanti sono infatti i punti di degustazione allestiti nei luoghi più caratteristici dell’antico borgo medievale, del centro storico e del lungomare con altrettante cantine della zona pronte a far scoprire il meglio della propria produzione in abbinamento a sfiziosi finger food realizzati da 24 ristoranti della città e a gelati gastronomici d’autore. Non mancherà, tra questi, la postazione interamente dedicata al Cacchione di Nettuno, l’unico vino prodotto nella zona ad aver ottenuto il riconoscimento Doc, che sarà possibile degustare al calice oppure declinato in sfiziose proposte, come il gelato e il sorbetto. E come in un vero e proprio viaggio, ogni visitatore riceverà un passaporto da far timbrare in ognuna delle soste golose, insieme al kit di degustazione che comprende la sacchetta e il bicchiere serigrafato, tutti rigorosamente plastic free (costo 15 euro, acquistabile presso 6 punti vendita lungo il percorso).

Ma a caratterizzare questo tour del gusto targato Nettuno Winefestival sarà anche la Notte Bianca, che vedrà protagonisti numerosi commercianti del centro storico nettunese, che apriranno i propri negozi fino a tardi per la gioia degli shopping addicted, un gruppo folkloristico di musica popolare itinerante e 13 band, all’opera in ogni punto di degustazione. Spazio inoltre alla danza a tema vino, con i ragazzi della Gemy School alle prese con un balletto che simulerà la pigiatura delle uve, e alla cultura contadina con le associazioni La Voce di Falasche e L.U.P.A. che nello stand di Piazza Cesare Battisti punteranno i riflettori sulla tradizionale marcia della Transumanza Falasche-Jenne e sulla Via dei Sapori. A fare da ‘colore’ infine le rievocazioni storiche in costume d’epoca, con le sfilate dei figuranti vestiti con gli abiti tipici che i contadini e i nettunesi indossavano nei primi del Novecento (a cura dell’associazione La Stella del Mare).

“Sull’onda dei numeri lusinghieri registrati nella prima edizione, con 10mila presenze e 2mila kit venduti – dichiara Mario Lomartire, Presidente della Pro Loco Forte Sangallo – auspichiamo anche per il 2019 un vero e proprio boom di pubblico. Ciò a dimostrazione che il Nettuno Winefestival è ormai un must dell’estate nettunese, ma anche uno dei grandi eventi regionali dedicati all’enogastronomia e al vino in particolare. Non a caso, sarà la produzione vitivinicola locale a farla da padrona insieme alla cucina tipica e alle eccellenze del Lazio. Il tutto mettendo in sinergia le cantine presenti sul nostro territorio con i ristoranti dell’Associazione Nettuno in Tavola, i musicisti locali e non solo, le associazioni culturali e i negozi dell’Associazione Commercianti Il Tridente proprio per fare rete e promuovere in maniera integrata tutte le nostre risorse”.

E a proposito di gioco di squadra, a rimarcare l’importanza che questo grande appuntamento riveste per l’economia e il turismo locale è lo stesso assessore a Sport, Turismo e Spettacolo e vicesindaco del Comune di Nettuno, Alessandro Mauro: “Il Nettuno Wine Festival rappresenta in pieno quello che la nostra Amministrazione intende per partecipazione. Da quando ci siamo insediati abbiamo aperto le porte del Comune alle associazioni e alle realtà economiche della città perché da qui parte il rilancio turistico del nostro territorio. La collaborazione tra la ProLoco Forte Sangallo, l’associazione dei ristoratori “Nettuno In Tavola”, l’associazione commercianti “Il Tridente” e la collaborazione con un’altra associazione storica e importante della nostra città come “La Stella del Mare” ha permesso la perfetta organizzazione di questa manifestazione enogastronomica che punta a diventare una delle più importanti di tutta la Regione, come dimostra il grande numero di adesioni di cantine provenienti anche oltre i confini del nostro territorio. Questa sarà la degna conclusione di un grande programma estivo che ha riportato qui a Nettuno grandi nomi della musica e, soprattutto, ha richiamato in centro turisti e cittadini che hanno potuto vivere una estate di divertimento e spensieratezza, all’altezza di una grande città turistica qual è Nettuno, che sarà ancora una volta il 1 settembre grazie al Wine Festival uno dei poli principali degli eventi estivi del litorale sud di Roma. Una manifestazione che è già cresciuta rispetto alla scorsa edizione, che ha ottenuto un notevole successo e che vogliamo valorizzare ancora di più nei prossimi anni dando il massimo sostegno agli organizzatori”.

L’appuntamento quindi è per domenica 1 settembre, ricordando il claim della manifestazione: “Comincia dalle 18 se vuoi fermarti presso tutte le postazioni. Sarai accolto fino alle 23. Are you ready?”.

I punti vendita del kit per la degustazione (sacchetta, bicchiere serigrafato e passaporto, costo 15 euro):

Moj Restaurant – piazza Cesare Battisti

De Paolis Rent – Porto Turistico Nettuno

Caffé Levante – via Santa Maria

Cantina Bacco

Azienda Vinicola Casa Divina Provvidenza

Parrucchiere Carlo Salvatori

Gelateria Colalucci

Info e prevendite 338-2024807 oppure vendite online su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nettuno-wine-festival-69413091425