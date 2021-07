La Regione stanzia i fondi contro l’erosione, ad Anzio e Nettuno crolli e pericoli

La giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell’assessore a Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità, Mauro Alessandri lo stanziamento di ulteriori 500mila euro per implementare, nel corso di quest’anno, il programma di difesa e ricostruzione del litorale laziale, in un quadro di interventi proposti da alcuni Comuni del Lazio.

“Questa somma – commenta l’assessore Mauro Alessandri – si aggiunge a quanto già messo a disposizione dalla Regione Lazio per il 2021, raggiungendo un totale di 2 milioni di euro che vengono trasferiti ai Comuni che hanno avanzato una richiesta di intervento per arginare i danni delle mareggiate e/o affrontare fenomeni di erosione in grado di pregiudicare la stabilità e la funzionalità delle infrastrutture presenti. La delibera approvata è una nuova testimonianza dell’interesse della giunta Zingaretti nei confronti di un tema particolarmente sentito in alcune aree del litorale laziale, vittime più di altre di problematiche dettate spesso dal maltempo o dalla morfologia geografica del suolo e del sottosuolo. Difendere l’integrità delle nostre coste vuol dire avere a cuore la salute e la tutela dell’ambiente in cui viviamo e che frequentiamo quotidianamente e allo stesso tempo permettere, proprio a questi Comuni, di poter sfruttare l’enorme potenziale turistico ed economico che la bellezza e la integrità delle spiagge per loro rappresentano. Non dimentichiamo che il litorale laziale, a poco più di un’ora alla Capitale, è da sempre una enorme fonte di ricchezza per la nostra regione, sono chilometri di spiagge spesso diverse tra loro e tutte bellissime, località marittime con una storia millenaria”.

“L’obiettivo resta quello di proteggere le nostre coste dal fenomeno dell’erosione in un quadro di azioni puntuali e ben definite, a medio e a lungo termine, soprattutto laddove la necessità sia maggiormente sentita e soprattutto in accordo con le Amministrazioni locali, le prime a segnalare le problematiche di volta in volta e a chiedere l’aiuto necessario per trovare le giuste soluzioni. Stiamo ultimando il Piano di Difesa integrata delle coste, redatto da Roma Tre – Ingegneria del Mare, che lo consegnerà entro l’anno, insomma noi non ci fermeremo, la nostra attenzione sul tema resta alta e, con questo ulteriore stanziamento lo abbiamo dimostrato ancora una volta”, conclude Alessandri.

Ora si speri che dalle parole si passi ai fatti in realtà come Anzio e Nettuno in cui l’erosione sta devastando la costa e mettendo a rischio spiagge e abitazioni. Diversi i crolli registrati nell’urlino anno, nulli gli interventi di ripristino e messa in sicurezza.