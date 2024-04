Blitz antimafia tra Fondi e Sicilia: intervenuti anche i militari di Pomezia

Fondamentale anche l’intervento dei militari del reparto aeromobile di Pratica di Mare a Pomezia, questa mattina, nella maxi operazione dei Carabinieri che ha portato all’arresto di 13 persone con l’accusa di traffico internazionale di droga aggravato dal metodo mafioso e l’utilizzo di armi.

I reparti di Pratica di Mare, altamente specializzati e formati, sono intervenuti con i propri mezzi per pattugliare dall’alto e offrire supporto strategico ai colleghi “a terra”. L’ operazione dei Carabinieri, alle prime luci dell’alba, ha smantellato un gruppo criminale attivo tra Fondi, la provincia di Latina e Carlatagirone nella provincia di Catania.

L’operazione è scaturita dall’indagine della Procura Distrettuale Antimafia di Roma che ha raccolto gravi indizi di sul clan che, con una strutturara associazione criminale gestiva il narcotraffico, il racket delle estorsioni, l’autoriciclaggio di denaro e il trasferimento fraudolento di beni.

Sono stati circa 80 i Carabinieri in azione. Sono stati impiegati i militari dell’Arma della Provincia di Latina, di Catania, e i militari dei reparti aeromobili di Pratica di Mare e del nucleo cinofili di ponte Galeria. Le operazioni sono ancora in corso.