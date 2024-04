Piano dei Porti della Regione Lazio, individuati 7 siti: esclusa Anzio

Saranno sette porti, tutti dimensioni medio piccole, e serviranno ad ampliare le opportunità di sviluppo economico del territorio regionale costiero.

E Anzio incredibilmente non è presente.

La Giunta della Regione Lazio ha approvato il Piano attraverso l’individuazione delle località su cui si concentrerà l’interesse dell’Amministrazione nel campo della Blue Economy e di una migliore valorizzazione del litorale a nord e a sud di Roma.

I siti individuati dalla Regione per la realizzazione delle nuove infrastrutture portuali sono Tarquinia, Montalto di Castro, Ladispoli, Latina (Rio Martino), Terracina, Formia e Ponza.

“L’approvazione del Piano dei Porti, cui seguiranno appositi finanziamenti regionali, costituisce un importante punto di partenza per valutare la possibilità di individuare ulteriori siti ora esclusi. Un interesse, quello per le Politiche del Mare, che si conferma anche attraverso la previsione di una nuova copertura finanziaria per interventi sulle coste laziali”, ha detto l’assessore della Regione Lazio.

Una posizione che lascia aperte per Anzio le porte della speranza.