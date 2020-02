Raccolta fondi per il ragazzo autistico di Anzio, versati 1762 euro, e si continua

Continua la raccolta fondi avviata e promossa da “Autismo Abruzzo onlus di Dario Verzulli” e destinata ad un padre di Anzio e ai suoi due figli, uno dei quali autistico. L’uomo da quando è vedovo, è in seria difficoltà nel gestire il lavoro e la famiglia, in particolare il figlio autistico la cui gestione è spesso complessa. In estate quando il bambino non va a scuola lavorare è difficilissimo e d’inverno tronare ad avere un’economia stabile sempre più difficile. La raccolta è iniziata lo scorso mese: l’obiettivo è raccogliere 10mila euro e fino ad oggi sono stati raccolti 1762 euro. L’associazione ha fatto un primo bonifico a Pierpaolo, di mille euro, lo scorso 8 gennaio e un secondo di 762 euro proprio ieri.

“E’ stato inoltrato a Valerio e la sua famiglia il secondo bonifico relativo ai fondi raccolti a sostegno delle attività riabilitative e della famiglia. La raccolta fondi a loro sostegno è ancora attiva: http://bit.ly/2ux8KXz e chi vuole può contribuire a dare una mano. Dettagli circa la raccolta fondi (bonifici, contributi FB e versamenti) sono disponibili al link in oggetto”.