Prova in serie B, con la convocazione per due amichevoli, per il calciatore che ha militato sia nelle squadre di Anzio che di Nettuno Augusto Capolei. A sorpresa è arrivata la richiesta di prendere parte alle prove per valutare un passaggio nella squadra più titolata della Regione Marche. Un bel salto per il giovane Capolei al quale facciamo un grande in bocca al lupo per questa avventura.