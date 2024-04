Campionati di Eccellenza e Promozione, tolto l’obbligo degli Under

La LND Lazio ha diramato una nota ufficiale sull’impiego degli Under nei campionati di Eccellenza e Promozione a partire dalla prossima stagione. “Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio riunitosi nella sede di via Tiburtina – recita la nota – ha deliberato di non porre nessun limite all’impiego dei giovani calciatori nei campionati di Eccellenza e Promozione per la stagione 2024/2025. La decisione è stata assunta dopo la determinazione arrivata dalla Lega Dilettanti che, a sua volta, non ha posto limiti all’impiego dei giovani calciatori lasciando ai singoli comitati la possibilità di derogare a questa disposizione. Restano, invece, i tre fuori quota (2005) nel campionato Juniores Regionale dalla stagione 2024/2025, che sarà riservato ai calciatori nati dal 1 gennaio 2006 in poi; rimangono quattro i giocatori fuori quota (nati dopo il 1 gennaio 2004) del campionato Juniores Provinciale, anch’esso riservato ai calciatori nati dopo il 1 gennaio 2005”.

Fabiano Aureli