Calcio, il Falaschelavinio premiato per il lavoro svolto con i giovani

Doppia soddisfazione in casa Falaschelavinio. Il Comitato Regionale Lazio, infatti, ha premiato il Falaschelavinio classificatosi al primo posto (3.751 minuti) nella graduatoria stilata in base ai minuti disputati dai calciatori della prima squadra nati dal 1 gennaio 2006 in poi. Il club neroniano si è classificato in seconda posizione (204 punti alle spalle dell’Atletico Torrenova con 362,40) nella graduatoria della valorizzazione dei giovani stilata facendo riferimento ai giovani di lega utilizzati oltre i tre obbligatori.

Fabiano Aureli