Tekneko cerca figure professionali, ecco come presentare candidatura

Tekneko, società che si occupa di progettazione e gestione dei servizi di igiene urbana in diversi comuni dell’Abruzzo, del Lazio e della Puglia, è alla ricerca, per la sede di Avezzano, di figure tecnico professionali da inserire nel proprio organico. Nello specifico si ricerca un “Addetto ufficio gestione mezzi” per il controllo gestionale costi e consumi automezzi; pratiche di immatricolazione automezzi e messa in strada; gestione sinistri e polizze e gestione della documentazione e degli adempimenti amministrativi dei mezzi e carburante. Sono richieste laurea specialistica in ingegneria gestionale, ingegneria meccanica, statistica, matematica; economica e titoli equivalenti. Il candidato dovrà avere massimo 30 anni, un’ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare conoscenza avanzata di Microsoft Excel, Word e Power Point e ottime capacità di problem solving e data analytics, ma anche capacità di pianificazione e organizzazione e precisione, flessibilità e predisposizione al lavoro di gruppo. La candidatura dovrà essere presentata entro il 28 febbraio inviando: una lettera di presentazione personale e motivazionale alla candidatura e il proprio curriculum a info@tekneko.com specificando nell’oggetto: candidatura profilo “Addetto ufficio gestione mezzi”. Si cerca inoltre un “Addetto coordinazione servizi” che si occupi di programmazione servizi e coordinamento degli stessi, verifica dei servizi svolti e gestione degli adempimenti correlati, rendicontazione servizi svolti, verifica mezzi e gestione degli adempimenti correlati, coordinamento risorse impiegate nello svolgimento dei servizi, sopralluoghi di servizio, gestione degli adempimenti amministrativi correlati alle risorse gestite (personale e mezzi), verifica correttezza e presenza della documentazione e degli adempimenti relativi alle risorse gestite e controllo e gestione pratiche amministrative relative alle risorse impiegate (personale e mezzi). Si richiede titolo di studio: geometra o laurea triennale in ingegneria gestionale o ambientale e titoli equipollenti, pregressa esperienza nel ruolo o ruolo similari in realtà aziendali di medie e grandi dimensioni. Costituirà titoli preferenziali ma non necessari la conoscenza delle nozioni base del contratto nazionale di lavoro per società servizi ambientali/di pulizia e sistemi integrati/multiservizi e la conoscenza del servizio di raccolta rifiuti e conoscenza del D.Lgs 152/2006 Parte IV e smei. È richiesta la conoscenza e l’utilizzo del pc, del pacchetto office in particolare Microsoft Excel e Word; della posta elettronica, in particolare gmail; preferibile ma non necessario, utilizzo di AutoCad, età massima 40 anni, ottime capacità di problem solving; capacità di autocontrollo e diplomazia, capacità relazionale ed empatia, riservatezza, attitudine al lavoro di squadra e precisione, flessibilità. È possibile inviare la propria candidatura – lettera di presentazione personale e motivazionale con curriculum – entro il 28 febbraio all’indirizzo info@tekneko.com specificando nell’oggetto: “Candidatura profilo Addetto coordinazione servizi”. È aperta un’altra candidatura per Hr generalist junior per la gestione e il controllo delle presenze e giustificativi delle assenze. Si dovrà occupare anche della gestione degli adempimenti correlati all’elaborazione delle buste paga, quadrature mensili, stampa Libro Unico, invio della denuncia UNIEMENS, rapporti correlati con Ufficio finanziario e Ufficio contabilità; buoni pasto elettronici, predisposizione e invio distinta telematica mensile, gestione della documentazione e degli adempimenti correlati ad assunzioni, cessazioni, proroghe e trasformazioni e relativo scadenziario; gestione tirocini extracurriculari, tirocini Garanzia giovani e rapporti con gli enti preposti; Inps. Controllo attestati di malattia, invio visite fiscali e gestione delle note di rettifica; gestione completa degli adempimenti correlati alle denunce di infortunio e alle malattie professionali; gestione completa degli adempimenti correlati alla Previdenza Complementare (invio distinte mensili di contribuzione e controllo della posizione aziendale sui relativi siti dei Fondi di Previdenza) e gestione completa degli adempimenti correlati ai procedimenti disciplinari, e degli adempimenti correlati ai contratti di cessione del quinto stipulati dal dipendente e pignoramenti c/o terzi notificati al Datore di Lavoro per conto del dipendente. È richiesta una laurea preferibilmente in discipline umanistiche, economiche o giuridiche e titoli equipollenti. Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi dimensioni, conoscenza delle principali normative sulle tematiche HR e Privacy, ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare conoscenza avanzata di Microsoft Excel e Word. Costituirà titolo preferenziale ma non necessario l’aver maturato esperienza pregressa nell’utilizzo completo del software Team System – Gestione PAGHE. Il candidato dovrà avere ottime capacità di Problem Solving e Data Analytics, buone capacità di Pianificazione e Organizzazione, discrezione e senso etico, empatia e orientamento al risultato, predisposizione a lavorare in Team. La candidatura – lettera di presentazione personale e motivazionale con curriculum – dovrà essere inviata all’indirizzo info@tekneko.com specificando nell’oggetto: “Candidatura profilo Hr generalist junior” entro il 28 febbraio. Il processo di selezione prevede vari step di valutazione – colloqui individuali e/o assesment, prove tecniche e/o questionari attitudinali.