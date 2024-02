Domani presso il Centro per l’impiego di Anzio in via Lussemburgo (Anzio2), si aprono le iscrizioni per bando Lazio Accademy. Sono previsti corsi di 6 mesi con tirocinio per ogni età settori vendita, magazziniere e spedizioni retribuiti. Sede Latina e zone limitrofe. E’ previsto il conseguimento della qualifica e l’incentivo all’assunzione. E’ previsto per i partecipanti il pagamento di un’indennità di frequenza pari a 800 euro al mese.