Montino e Calenda lanciano la candidatura di D’Amato alla Regione Lazio

Ora è necessario comprendere che bisogna lavorare ad una coalizione che sia la più ampia possibile, sulla base di valori condivisi, per arrivare al momento delle elezioni con una base utile per assicurare altri cinque anni di buon governo alla Regione”. Lo scrive sulla sua pagina Esterino Montino Sindaco di Fiumicino ed ex esponente della Regione. Quella di D’Amato, al momento, sembra la candidatura più probabile in sostituzione del Presidente Zingaretti.