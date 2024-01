Vende documenti segreti ai Russi, chiesti 18 anni Walter Biot di Pomezia

E’ già stato condannato a 30 anni di carcere dalla giustizia militare Walter Biot, l’uomo residente a Pomezia, accusato di aver venduto documenti segreti ai Russi. Il capitano di fregata, lo ricordiamo, è stato arrestato il 30 marzo 2021 con l’accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di 5 mila euro. Ora rischia una seconda condanna a 18 anni di carcere.

È questa la richiesta del sostituto procuratore Gianfederica Dito del processo in corso a Roma. Walter Biot, lo ricordiamo, da Pomezia era andato a Spinaceto, portando con se una scheda sd con 181 foto di documenti segreti.A Spinaceto fa salire in auto Dmitry Ostroukhov ma non sa che i carabinieri del Ros lo hanno seguito e hanno registrato ogni sua mossa. Il russo è stato subito rilasciato, ha un ruolo diplomatico, ma sembra evidente che si tratti di un agente dell’intelligence russa. Biot resta in custodia. Dopo una prima condanna continua il suo percorso giudiziario.