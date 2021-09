Violento incidente sulla Pontina: si ribalta un’auto con 4 bambini dentro

Impressionante incidente ieri sera sulla Pontina, quando intorno alle 22.30 due auto si sono scontrate al km 37 della statale 148, in direzione Latina, tra Ardea e Aprilia. L’impatto è stato violentissimo, tanto che i soccorritori hanno trovato i due veicoli a distanza di 70 metri l’uno dall’altro. Una delle due auto si è ribaltata.

Il boato causato dall’incidente sulla Pontina è stato forte, percepito anche dai quartieri circostanti. In una delle due automobili, quella che si è ribaltata, c’era una famiglia con quattro minorenni proveniente da Genova. Nell’altra c’era solo il conducente. Solo per miracolo non ci sono stati feriti gravi, a parte contusioni e tagli. L’impatto è avvenuto all’altezza dello svincolo della via Laurentina, tra i territori di Casalazzara e Ardea. Sul posto i vigili del fuoco di Pomezia e il 118. Da chiarire le cause dell’incidente.