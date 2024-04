Scontro tra due auto a Pomezia, bimba di tre anni soccorsa in eliambulanza

Brutto incidente questa mattina alle 9 circa a Pomezia, in via Varrone. Due auto, per motivi in corso di accertamento da parte della Polizia locale, subito accorsa sul posto, si sono scontrate a forte velocità all’altezza dell’incrocio. A rimanere ferita una bambina di tre anni, soccorsa in eliambulanza all’Ospedale Gemelli di Roma. I sanitari del 118, arrivati per primi, hanno subito richiesto l’arrivo dell’elisoccorso per la bimba trasportata in codice rosso a causa di sospetto trauma cranico.

A meno di una settimana dalla tragedia di Ardea un’altro minore è rimasto coinvolto in un incidente serio.

La piccola, fortunatamente, viaggiava sul sedile posteriore ad un seggiolino regolamentare allacciato. E’ sempre rimasta vigile ed è stato il colpo ricevuto alla testa a far decidere per la massima prudenza e per 48 ore di osservazione costante. L’elimabulanza è atterrata nel vicino stadio comunale.