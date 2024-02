Calcio, gli abbinamenti dei quarti della Coppa Italia Promozione

Il Comitato Regionale Lazio ha stabilito gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione (le sfide di andata si giocheranno mercoledì 14 febbraio mentre i match di ritorno saranno in programma due settimane più tardi, il 28). Di seguito gli incroci in cui sono coinvolte le otto formazioni rimaste nella competizione: Atletico Lariano – Città di Paliano, Atletico Morena – Casal Barriera, Fiumicino – Sporting Ariccia e, infine, Ottavia – Sorianese. Ricordiamo che martedì 6 febbraio ci sarà il sorteggio dove verrà deciso chi giocherà in casa il primo incontro.

Fabiano Aureli