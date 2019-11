Tra fantascienza e falsa scienza, il dibattito all’Astura Palace Hotel

Il 30 novembre alle 17 presso la sala conferenze dell’Astura Palace Hotel, in via Giacomo Matteotti 75 a Nettuno, ci sarà una doppia presentazione letteraria. Si parte con un colloquio tra il professore e deputato della Repubblica, Marco Bella, autore di “Gli inganni della falsa scienza”, e lo scrittore-giornalista Valerio Novara, che ha recentemente pubblicato il suo secondo romanzo per la saga “Portami alla vita”.

La dualità tra scienza e falsa scienza, il tentativo di inquadrare i complessi tempi che viviamo nell’ambito della rivalutazione del concetto di scienza come volano per la salvaguardia dell’ambiente, il futuro delle specie presenti sulla Terra e le necessità di non cadere nei tranelli che la falsa scienza ci propina ogni giorno, saranno il punto di partenza di questo appuntamento. L’evento si svilupperà poi con una doppia intervista reciproca attraverso la quale i due autori racconteranno le basi su cui hanno costruito i propri racconti e non mancherà qualche aneddoto e risposta alle curiosità del pubblico. Per Valerio si tratta del secondo appuntamento con la presentazione del suo romanzo “Portami alla vita 2: Il mondo di prima”, dopo il successo del primo incontro che si è tenuto lo scorso 9 novembre presso la Caffetteria Depot di Nettuno. Chi vorrà, al termine della doppia presentazione, potrà acquistare le copie dei libri firmate dagli autori. Marco Bella e Valerio Novara ringraziano l’Hotel Astura per la disponibilità e l’interesse, nonché per l’ospitalità.