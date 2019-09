Rotonda nel degrado ad Anzio Colonia, Ranucci: “La rifacciamo nuova”

E’ stato un cittadino sui social a fare presente le pessime condizioni in cui versa la rotonda con quella che una volta doveva essere una fontana, ad Anzio Colonia, tra la chiesa e l’incrocio che porta a via Lombardia. La segnalazione non è passata inosservata all’assessore ai Lavori pubblici della giunta De Angelis Giuseppe Ranucci che ci tiene a fare delle precisazioni. “Conosco benissimo la zona e la situazione – spiega – e anche grazie alle tante segnalazioni dei cittadini da tempo l’Amministrazione sta lavorando ad un progetto di completo rifacimento della rotonda. Il progetto è pronto e i soldi ci sono in due mesi circa dovremmo riuscire a partire con i lavori. Voglio tranquillizzare i cittadini, i problemi di certo non mancano, così come le cose da fare, ma ci stiamo impegnando per dare risposte concrete ad ogni problema. Ovviamente ci vuole il tempo di progettare e la capacità di trovare le risorse. Non si può risolvere tutto e subito”.