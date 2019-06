Via la plastica dalle spiagge, fondi dalla Regione ad Anzio e Nettuno

Si chiama ‘Plastic Free Beach 2019’ il progetto promosso dalla Regione Lazio che ha stanziato fondi per ripulire le spiagge del territorio. Previsti 50mila euro per il comune di Anzio e 20mila per quello di Nettuno.

“Dagli erogatori automatici di acqua potabile – spiega la consigliera regionale del Pd Michela Califano – o i distributori di borracce, agli ecocompattatori di plastica, carta e alluminio fino alla realizzazione di strutture dedicate alla raccolta e al recupero di bottiglie e contenitori in plastica. Azioni e progetti per eliminare la plastica dalle spiagge libere dei Comuni costieri del Lazio e ridurre fenomeni di inquinamento degli arenili e del litorale marino. I finanziamenti sono stati assegnati per il 60% in rapporto all’estensione della linea di costa di competenza e per il 40% in rapporto alla popolazione residente. Si tratta di una iniziativa importante che abbiamo voluto fortemente finanziare per sensibilizzare in primis i bagnanti sugli effetti della plastica e in secondo luogo per combattere in maniera concreta l’inquinamento delle nostre spiagge e dei nostri mari. Una scelta che viene da lontano e che segue un percorso preciso iniziato con l’introduzione della figura del Green Manager, con la delibera per limitare il consumo della plastica monouso nelle sedi istituzionali e l’avvio del progetto per il recupero della plastica in mare”.