“Assalto” a Forza Italia, Capolei non segue Toti ma chiede rinnovamento

E’ in corso in queste ore un vero ’assalto’ a Forza Italia. Domani pomeriggio alle 17.30 i consiglieri regionali forzasti, il capogruppo Antonello Aurigemma, l’ex vice presidente del Consiglio Regionale Adriano Palozzi, il presidente della Commissione Cultura Pasquale Ciacciarelli, ma anche Mario Abbruzzese, oggi vice coordinatore nazionale Enti Locali di Forza Italia daranno l’annuncio della nascita di un laboratorio vicino a Toti. “Con la nascita di Laboratorio Lazio – hanno detto Abbruzzese, Aurigemma, Ciacciarelli e Palozzi – vogliamo dare una nuova spinta propulsiva, forte, per un cambiamento profondo all’interno di Forza Italia, sia in termini di rigenerazione politica che per parlare con sempre maggior incisività al cuore dei cittadini, degli imprenditori, degli artigiani, e dei tanti giovani che si aspettano da Fi azioni in grado di intercettare le loro istanze”. Capolei, coordinatore del Collegio 13 annuncia un incontro ad Anzio al più presto, per rifondare Forza Italia partendo dai territori. Quello che sembra evidente, al momento, è una spaccatura interna serissima tra il gruppo di Toti e quello di Claudio Fazzone ed è difficile ripartire dalle fratture.