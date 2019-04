Bernardino Falcone compie 90 anni, la Sezione A.N.Art.I. di Nettuno in festa

Domenica 31 marzo 2019, nei locali della Sede della Sezione A.N.Art.I. di Nettuno, il Presidente, Cavalier Walter Vicini, e tutti i Soci della Sezione si sono dati appuntamento per festeggiare insieme il Novantesimo genetliaco del loro Presidente Onorario, il Cav. Mar.Magg. “A”, Artigliere, Berardino Falcone.

Alle 10.30 in punto, ha fatto ingresso nella Sezione, addobbata con festoni di bandierine tricolori e dove campeggiavano nell’aria due grandi palloncini a forma di “9” e di “0” colorati di giallo e di nero come i gloriosi colori dell’Arma dell’Artiglieria Italiana, il festeggiato accolto sulla porta dal Presidente di Sezione e da un lungo applauso dei Soci presenti già numerosi, splendenti sotto la luce del sole con i loro bellissimi fazzoletti gialli indosso. Il Presidente, Cav. Vicini, nella sua breve allocuzione iniziale, ha fatto un piccolo escursus sulla “vita” del Socio Falcone in ambito Associazione evidenziando le sue doti di Presidente di Sezione, tant’è che ne è stato appunto Presidente per ben vent’anni, fino a sei anni fa, quando è subentrato proprio lui. Dopo di ciò, si è passati ai doni: al neo novantenne è stato donato il Medaglione-Ricordo del XXX Raduno Nazionale A.NArt.I.tenutosi a Montebelluna (TV) lo scorso giugno, un “coccetto” della Sezione di Nettuno, piccolo manufatto in terracotta dello stesso materiale con il quale è composta la Statua di Santa Barbara posta sul Monumento in Piazza Cavalieri di V.Veneto, che riporta in modo stilizzato lo Stemma Araldico dell’A.N.Art.I. ed infine, letto con adeguata inflessione medievalistica dal Presidente, un “Attestato di Etade”, specie di “lirica” ironicamente composta in lingua italico-volgare dugentesca, alla maniera di “Brancaleone alle crociate”, ricordate? Al termine della sua lettura, con un triplice “Hurrah” si sono alzati finalmente i calici per un beneaugurante brindisi di Buon Compleanno e di un arrivederci fra dieci anni al festeggiato Neo Novantenne.

Alla richiesta degli astanti di: “Discorso, Discorso”, il Cav. Falcone, con una lucente lacrima che spuntava con veemenza dall’occhio destro, con voce rotta dalla forte emozione, ha detto: “Vi ringrazio tutti, proprio tutti, ad iniziare dal Presidente Walter Vicini che così tanto si è prodigato per preparare questa meravigliosa festa nei miei riguardi; che dire, non potevo aspettarmi certamente di più e di meglio; grazie ancora a tutti” ……E subito dopo, si è allontanato dalla Sala per dirigersi verso l’auto del figlio Roberto che lo attendeva poco distante per portarlo a casa dove lo stavano aspettando gli altri suoi congiunti, accompagnato dagli applausi dei Soci presenti.

TANTI, TANTI AUGURI, caro Berardino, mille di questi giorni.

Cav. Walter Vicini, Presidente della Sezione A.N.Art.I. di Nettuno