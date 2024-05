Bando Lazio Crea, Aprilia ottiene risorse per valorizzare il territorio

L’ottimo punteggio ottenuto dal progetto candidato al bando di Lazio Crea ha consentito al comune di Aprilia di accedere al contributo per la valorizzazione della storia del territorio. Le risorse ottenute permetteranno di organizzare delle iniziative per ricordare la Liberazione della città nell’ambito dell’80° anniversario dello sbarco di Anzio. “Un altro importante risultato per Aprilia – hanno dichiarato il vicesindaco e assessore con delega al turismo Vittorio Marchitti, l’assessore con delega alla cultura Elvis Martino e l’assessore con delega alle attività produttive Carola Latini – che, attraverso la storia e la cultura, può costruire un ponte con i comuni limitrofi che agevoli la creazione di percorsi turistici”.

Fabiano Aureli