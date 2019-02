Appello del titolare di Brico a Nettuno: “Aiutatemi ad evitare la chiusura”

“Per non dare fallimento con la mia attività la ferramenta BRICO via Vittorio Veneto chiedo con urgenza una mano per non sprofondare”. E’ questo l’appello accorato di Roberto Marchetti sulle pagine social di Nettuno. “Io da italiano onesto che ha sempre pagato tutto vi dico, nessuna istituzione mi ha voluto aiutare si vantano per la tv per i comizi ma vi garantisco so tutte cazzate. Aiutano solo a chi fa comodo a loro e noi che andiamo a vota… ribadendo che non ho nessun problema sono pulito in tutto è solo che non mi aiutano perché non ho il CUD della ditta del 2018 che mi verrà dato a maggio ma non ci arriverò. A me per non fare il botto servono ora. Se qualcuno conosce un agenzia o altro per avere un prestito con cambiali o altro modo. Zona Anzio, Nettuno, Latina o Aprilia grazie a chi mi può aiutare”. L’appello è stato subito raccolto da Luciana Lettieri, della Pizzeria Papa. “Spesso ci prendiamo a cuore fatti o avvenimenti di persone lontane. Oggi possiamo aiutare un nostro commerciante a nn abbassare la saracinesca e sopratutto a non fare un gesto insano. Roberto ha la sua attività di Ferramenta Bravo Marchetti, in via Veneto a Nettuno. Aiutiamolo, ha tantissime offerte, aiutiamolo a superare questo periodo nero. Non voltatevi dall’altra parte, un giorno potrebbe accadere a voi… grazie”.