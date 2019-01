Di corsa all’ospedale di Anzio per il parto, il bimbo nasce nel parcheggio

Non è riuscita ad arrivare al reparto in tempo per far nascere il suo bambino. La donna che oggi alle 17 circa stava correndo con suo marito verso l’ospedale, a dirla tutta non è proprio riuscita ad entrare neanche nella struttura sanitaria. Appena arrivati davanti al Pronto soccorso di Anzio marito e moglie hanno fermato l’auto. L’uomo è sceso si corsa e si è rivolto con una certa urgenza al personale che prende le prenotazioni per l’accesso al pronto soccorso. In un attimo una delle infermiere presenti è uscita sulla porta ed è proprio il caso di dirlo, al freddo e al gelo, tra le urla della mamma e con i presenti completamente spiazzati dalla scena, ha aiutato la donna a diventare mamma. L’infermiera, dopo un momento di grande emozione, è tornata in Pronto soccorso con il bambino in braccio, accolta dall’applauso dei colleghi e delle persone presenti in sala attesa. Il bimbo è stato subito lavato, coperto e coccolato. La mamma, solo dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio, un bel bambino che sta benissimo, finalmente è riuscita ad entrare in Pronto soccorso ed è stata subito curata nella sala rossa delle emergenze. E’ stato il personale di Ostetricia e ginecologia, per una volta, a scendere al primo piano per prestare alla donna le cure del caso. Entrambi, mamma e figlio, stanno benissimo. Una scena comunque davvero sconvolgente quella a cui hanno assistito i tanti presenti in sala d’attesa che tutto si aspettavano oggi, tranne che di vedere un parto dal vivo, a pochi metri dalla porta di ingresso del Pronto soccorso. La giovane mamma, appena trentenne, ha ringraziato tutti per l’accoglienza. Un’emozione davvero inattesa la sua e quella di tutti coloro che hanno assistito all’evento, del bimbo che aveva davvero fretta di venire al mondo.