Un successo il Torneo delle Accademie di baseball a Nettuno

La struttura di San Giacomo a Nettuno ha accolto le selezioni Lazio, Sardegna e Toscana.

Sabato 16 e domenica 17 marzo le Accademie Regionali dihanno dato vita alla seconda e ultima tappa del Torneo delle Accademie.È stata un’occasione di confronto sia per i tecnici che per i ragazzi. Il lavoro delle Accademie va considerato come un’opera di semina, il cui risultato si vedrà nel giro di qualche anno, un lavoro di istruzione sia per gli atleti che per tecnici, fortemente orientato alla formazione dei giocatori.