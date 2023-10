Acqualatina rifà l’asfalto a Nettuno in via Lombardia, Puglia, Firenze, Lazio…

Il Comune di Nettuno ha emesso un’ordinanza di divieto di sosta e transito per via Firenze, via Lombardia, via Piemonte, via Lazio, via Puglia, via Campania, via Liguria, via Toscana, via Umbria, via Marche, via Molise e via Romagna, a partire dal giorno 23 ottobre fino alla fine degli stessi, nell’orario 8,00-18,00.

Il 23 infatti, Acqualatina darà il via a lavori di ripristino del manto stradale, completamente sconnesso s seguito di una serie di interventi di riparazione sulle tubazioni idriche. Una bella notizia per i residenti della zona che più volte avevo segnalato lo stato di completo degrado del manto stradale. La speranza è che il lavoro di ripristino dell’asfalto non sia compromesso da ulteriori interventi sulla rete idrica. Un dubbio legittimo se si considera che sulla sola via Lombardia, nell’ultimo anno, ci sono stato ben 5 interventi in un solo punto e infiniti altri su tutta la tratta.

La ditta incaricata dei lavori è la “EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI DI MOLINARO

EDUARDO. Durante il rifacimento del manto stradale verranno indicati percorsi alternativi.