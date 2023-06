Le ragazze dell’Asd pallavolo Nettuno hanno vinto la coppa Lazio Acli, torneo di fine stagione organizzato dalla Federazione Pallavolo. Nel corso del campionato le giocatrici di Nettuno affrontato squadre di buon livello che le hanno portato ad avere partite molto intense. La vittoria in rimonta in finale, tra l’altro giocata in casa delle avversarie, è stato il culmine di una stagione complicata, dovuta al fatto di avere a disposizione poche ore in palestra da dividere per due gruppi: l’U18 e l’amatoriale misto. Una stagione iniziata anche in ritardo con la disponibilità la palestra solo dal mese di ottobre, per cui c’è voluto un po’ di tempo per far amalgamare al meglio il gruppo squadra che alla fine è stato vincente.

“Voglio fare i complimenti a tutte le nostre atlete – ha detto la Presidente dell’Asd pallavolo Nettuno presente sul territorio dal 1990, Franca Della Croce – che non hanno mollato e ci hanno creduto fino alla fine raggiungendo l’obiettivo arrivando prime classificate, ringrazio il mister Cristiano Angelozzi che ha seguito le ragazze in maniera impeccabile, ringrazio il nostro dirigente Pierluigi Aversa che ha seguito le ragazze motivandole, e il nostro coach, curando tutto nei minimi dettagli senza far mancare nulla, ringrazio i genitori e i tifosi che ci hanno seguito in ogni gara facendo un tifo fantastico. Stiamo preparando la nuova stagione sportiva 2023/2024 vi aspettiamo numerosi, auguro a tutti una buon riposo e una piacevole estate. Forza Nettuno”.