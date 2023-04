Perdita idrica in via Tarquinia a Nettuno, il servizio su Canale81 Lazio

Perdita idrica in via Tarquinia a Nettuno, una traversa di via dei Frati. Tanti i lavori annunciati e portati avanti, anche con l’interruzione del servizio idrico per un’intera giornata nel comune del Tridente, ma i problemi, a quanto pare, non sono stati affatto risolti. Sono i residenti a segnalare i disagi continui. Il servizio sul Tg delle 19 di canale 81 Lazio. I cittadini possono inviare le loro segnalazioni per il tg alla pagina Fb di Canale 81 Lazio.