Ecco come è composto il nuovo consiglio regionale del Lazio

Ecco i 51 consiglieri regionali del Lazio indicati come ‘eletti’ dal sito del Ministero dell’Interno. La maggioranza conta 31 seggi, compreso quello che spetta al governatore Francesco Rocca. Di questi, 22 vanno a FdI, 3 alla Lega, 3 a FI, 1 alla Civica Rocca e 1 all’Udc. L’opposizione avrà 20 seggi, compreso quello di Alessio D’Amato in qualità di candidato presidente secondo classificato. Di questi, nel campo del centrosinistra, 10 vanno al Pd, 2 al Terzo Polo, 1 alla Civica D’Amato, 1 a Verdi-Sinistra. Il M5s elegge 4 consiglieri, mentre il Polo progressista, che appoggiava Donatella Bianchi, ne elegge 1.

Sebbene il sito del Viminale faccia riferimento ancora ad atti di sezioni mancanti in alcuni Comuni (Colleferro, Torrice, Cervaro, Piglio e Fabrica di Roma) inviati all’Ufficio centrale, vengono in ogni caso indicati come eletti per Fratelli d’Italia: 13 a Roma (Giancarlo Righini, Fabrizio Ghera, Roberta Angelilli, Micol Grasselli, Massimiliano Maselli, Marika Rotondi, Marco Bertucci, Edy Palazzi, Antonello Aurigemma, Emanuela Mari, Laura Corrotti, Flavio Cera, Maria Chiara Iannarelli), 2 a Frosinone (Daniele Maura e Alessia Savo), 3 a Latina (Enrico Tiero, Elena Palazzo, Vittorio Sambucci), 2 a Rieti (Pasquale Nicolai, Eleonora Berni), 2 a Viterbo (Daniele Sabatini e Valentina Paterna).

Per la Lega: 2 a Roma (Pino Cangemi e Laura Cartaginese) e 1 a Latina (Angelo Tripodi).

Per Forza Italia: 2 a Roma (Fabio Capolei e Giorgio Simeoni) e 1 a Latina (Cosmo Mitrano).

La Civica Rocca ha eletto Mario Crea, mentre l’Udc Nazareno Neri, entrambi a Roma.

Passando all’opposizione: il Pd ha eletto 7 consiglieri a Roma (Daniele Leodori, Eleonora Mattia, Mario Ciarla, Emanuela Droghei, Massimiliano Valeriani, Michela Califano, Rodolfo Lena), 1 a Latina (Salvatore La Penna), 1 a Frosinone (Sara Battisti), 1 a Viterbo (Enrico Panunzi). Il Terzo Polo elegge 2 consiglieri a Roma: Marietta Tidei e Pierluca Dionisi. La Civica D’Amato ha eletto a Roma Marta Bonafoni. I Verdi-Sinistra hanno eletto a Roma Claudio Marotta.

Il M5s ha eletto 4 consiglieri a Roma: Donatella Bianchi, Roberta Della Casa, Valerio Novelli e Marco Colarossi. Il Polo Progressista ha eletto a Roma Alessandra Zeppieri. Non hanno eletto consiglieri le liste collegate alle candidate governatrici Sonia Pecorilli (Partito comunista italiano) e Rosa Rinaldi (Unione popolare).