La Regione cede al comune di Aprilia il terreno di via Pergolesi

La Regione Lazio ha ceduto a titolo gratuito in favore del comune di Aprilia il terreno di via Pergolesi dove l’amministrazione Principi è riuscita ad intercettare un finanziamento statale per realizzare un nuovo asilo nido. L’ente di piazza Roma, inoltre, potrà acquistare dalla Regione Lazio al 50% del prezzo di mercato l’immobile di via degli Oleandri. “Le due importanti novità – ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici Marco Moroni – dimostrano che la filiera di governo produce i suoi risultati. Il dialogo con gli uffici regionali e con l’assessore Ghera sono pressoché quotidiani. In questa area sorgerà un nuovo asilo nido, anch’esso finanziato con Decreto del 30 aprile 2024 dal Governo e questi fondi, corre d’obbligo precisarlo, nulla hanno a che vedere con la precedente richiesta di finanziamento per la scuola dell’infanzia della passata amministrazione. Entro i primi di giugno porteremo in consiglio comunale la delibera per l’acquisizione gratuita del terreno”.

Fabiano Aureli