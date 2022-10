Benedette dal Papa le corone dell’orafo Spadafora destinate a Ns delle Grazie

Ospiti in Vaticano gli orafi Spadafora di San Giovanni in Fiore, in Calabria, hanno fatto benedire le loro creazioni in piazza San Pietro da Papa Francesco. Il Papa ha potuto personalmente ammirare e benedire le creazioni artistiche destinate una al Santuario di Pompei e la seconda al Santuario della Madonna delle Grazie di Nettuno. Si tratta di un calice che sarà donato I’8 dicembre a Pompei nel corso di una solenne cerimonia religiosa.

Le due coroncine invece saranno installate sulla statua della Madonna delle Grazie di Nettuno.