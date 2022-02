Vaccinazione in gravidanza: incontro con Asl Roma 6 per togliere i dubbi

La campagna vaccinale continua a pieno ritmo. Nel Lazio le dosi somministrate raggiungono quasi quota 13 milioni. La vaccinazione è fortemente consigliata anche alle donne incinte. La Asl Roma 6 riconosce che sono molti i dubbi che accompagnano le donne in gravidanza e in allattamento che devono sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID-19. Dubbi comprensibili ma a cui i medici e gli operatori sanitari vogliono dare le giuste risposte. Per questo l’Azienda sanitaria che comprende Anzio e Nettuno ha organizzato un incontro online con gli esperti a disposizione per rispondere ad ogni domanda. L’incontro con gli utenti si terrà online venerdì 11 febbraio dalle 15, parteciperanno la dottoressa Giuseppina Liuzzi, infettivologa dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani, la dottoressa Giovanna Maragliano, direttore UOC Neonatologia e Pediatra OdC e il dottor Francesco Barletta, direttore UOC Ostetricia e Gunecologia OdC.

Di seguito le informazioni necessarie per il meeting:

• Sala: 10043583

• Codice di ingresso: 1102221500

• Link: https://call.lifesizecloud.com/10043583