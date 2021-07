Ad Anzio il Torneo di basket 3X3 di Fit Lazio in memoria di Paolo Salvucci

E’ stato disputato ad Anzio, in memoria di Paolo Salvucci, il Torneo organizzato dalla Fip Lazio master group nel circuito 3×3 Italia.

La Fip Lazio ringrazia il Comune di Anzio per la collaborazione alla realizzazione di questo evento. Il torneo è un importante occasione per promuovere la pallacanestro alla disciplina del 3×3 ma anche un momento utile per ribadire l’importanza della pratica sportiva che si associa al benessere fisico e alla possibilità di condividere un esperienza unica all’interno di un gruppo. Da sottolineare la profonda convinzione che nel basket e manifestazioni come queste ragazze e ragazzi possano ritrovare modelli di comportamento sportivo responsabile e una sana competitività, nel rispetto delle regole e della migliore socializzazione.

“E’ stato un evento bellissimo – ha detto il delegato allo sport del Comune di Anzio Massimiliano Millaci – che ha assistito all’evento – mi ha fatto piacere dopo tanto tempo vedere ragazzi e ragazze fare sport con tanta gioia. Un evento ancora più bello perché ricorda l’amico Paolo che continua a vivere nei nostri cuori”.