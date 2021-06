Generale di Divisione Virgilio Pomponi nominato Comandante GdF del Lazio

Ieri a Roma, nella Piazza d’Armi della caserma “Ten. Francesco Arcioni M.A.V.M.” sede del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, si è tenuta, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale Lazio tra il Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso (cedente) ed il Generale di Divisione Virgilio Pomponi (subentrante).

All’evento, adottando le vigenti disposizioni in materia di Covid -19, ha presenziato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio nel Lazio, oltre alla Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Roma Nord – ed ai componenti del Consiglio di Base di Rappresentanza affiancato al Comando Regionale Lazio.

Il Gen. C.A. Rosario Lorusso lascia l’incarico che aveva assunto il 27 gennaio 2020 in quanto promosso Generale di Corpo d’Armata e destinato al Dipartimento delle Politiche Europee Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle Frodi nei confronti dell’U.E.

Il Generale di Divisione Virgilio Pomponi, è nato a Casale Monferrato (Alessandria), il 1 giugno 1965. Ha fatto il suo ingresso nella Guardia di Finanza nel 1984 e nel corso della carriera ha assolto diversi incarichi presso l’Accademia, il Comando Generale del Corpo, il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Milano e quello di Roma.

Promosso Generale di Brigata, è stato Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e Capo del VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi del Comando Generale.

Nel grado di Generale di Divisione è stato Comandante dell’Accademia di Bergamo e Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Campania.

Laureato in Economia e Commercio, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria, ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria ed ha conseguito il Master universitario di II livello in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.

È autore di testi e articoli su materie tecnico-professionali.

Dal 24 giugno 2021 è il nuovo Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza.

Il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, nel ringraziare il Generale Lorusso per i lusinghieri risultati conseguiti, ha rivolto al Generale Pomponi un augurio di “buon lavoro” nel nuovo incarico, auspicando che possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse del Corpo e del Paese.