Lavoro in nero e circolazione viaria: controlli della Finanza ad Aprilia

Finanzieri del Comando Provinciale di Latina continuano, sotto l’egida della Prefettura di Latina, a partecipare all’operazione “Alto impatto” in stretta sinergia con le altre Forze di Polizia, finalizzata ad accrescere, anche sotto il profilo economico-finanziario, la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza. Le Fiamme Gialle pontine hanno monitorato nuovamente il territorio di Aprilia con posti di blocco, controlli sulle persone e all’interno di attività commerciali della zona. In particolare, alla luce dell’importanza e della rilevanza dell’attività in un’ottica di sempre maggiore prevenzione e sicurezza dei cittadini, le Fiamme Gialle in totale hanno sottoposto a controllo sette esercizi commerciali, al fine di verificare l’eventuale presenza o meno di lavoratori “in nero” e/o irregolari, nonché la commissione di eventuali violazioni di natura fiscale, elevando alcune sanzioni per la mancata emissione del documento commerciale.

Nel corso dell’attività, sono stati anche effettuati controlli a contrasto della contraffazione, dei traffici illeciti, a tutela del made in Italy e in materia di sicurezza prodotti, onde individuare prodotti e beni non conformi alle vigenti disposizioni ed a volte pericolosi per la salute del cittadino. Complessivamente, sono state identificate, a vario titolo, 29 persone e controllati 6 autoveicoli, riscontrando, tra l’altro, violazioni al codice della strada.