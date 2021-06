Anzio Basket Club trionfa nella Coppa del Centenario di CGold Lazio

Si conclude nel migliore dei modi l’annata 2020-2021 per la C Gold targata Anzio Basket che si aggiudica la Coppa del Centenario al netto di 8 vittorie e 0 sconfitte.

Nella fase a gironi i ragazzi di coach Matteo Melchiorri hanno letteralmente dominato ogni singola partita, inanellando sei vittorie consecutive ai danni di Grottaferrata, Pontinia e Fondi. La superiorità mostrata durante la prima parte del campionato avrebbe potuto giocare a sfavore dei biancoblu durante le Final Four in quel di Anagni, ma anche i due incontri ad eliminazione diretta non hanno tradito le attese.

Nella semifinale contro Petriana un avvio contratto ha creato qualche problema ad Anzio, che tuttavia non si è disunita e possesso dopo possesso ha prima recuperato il gap di svantaggio e poi staccato il pass per la finale, giocando un’ottima pallacanestro nella ripresa (78-69 il punteggio).

La finale del giorno successivo ha visto gli anziati sfidare i romani di San Paolo Ostiense, sebbene il perfetto approccio alla gara dei neroniani abbia indirizzato da subito una partita sulla carta molto complicata. Le ottime percentuali al tiro da fuori e una difesa più attenta di quella vista contro Petriana hanno fatto il resto ed Anzio ha potuto condurre agevolmente la contesa per tutti e 40 i minuti, chiudendo la partita sul 72-62 prima di alzare il meritato trofeo.

Seppur in un’annata complicata, diversa da quelle a cui siamo sempre stati abituati, l’Anzio Basket ha confermato il carattere e la voglia di vincere che è sempre stata l’arma in più di questo storico, ma pur sempre giovane gruppo.

Ed è proprio alla squadra che vanno i ringraziamenti e i complimenti di coach Melchiorri, alla prima stagione da capo allenatore in carriera: “Sono orgoglioso dei ragazzi, perché nonostante le difficoltà hanno scelto di allenarsi sempre con energia e passione, da veri amanti della pallacanestro e di questa società. Il gruppo ha fatto la differenza, tutti si sono fatti trovare pronti e disponibili, il risultato finale è il frutto della dedizione e dell’impegno che ogni componente della squadra ha mostrato durante questi mesi. È stata una vittoria meritata che pone le basi per alzare ancor di più il livello il prossimo anno”.