Beatrice Scolletta di Nettuno è Miss 365, tra le 23 finaliste di Miss Italia

Una ragazza di Nettuno in corsa per il titolo di Miss Italia. È Beatrice Scolletta, 25 anni, che ha conquistato la fascia di Miss 365, e ha conquistato un posto tra le 23 finaliste del concorso di bellezza più famoso d’Italia.

Ecco i nomi di tutte e 23 le finaliste:

MISS VALLE D’AOSTA – Martina Zonco di 19 anni, di Cossato (Biella) MISS PIEMONTE – Carolina Basso di 23 anni, di Viguzzolo (Alessandria) MISS LOMBARDIA – Francesca Rabbolini di 20 anni, di Villa Cortese (Milano) MISS TRENTINO ALTO ADIGE – Flavia Cemin di 19 anni, di Primiero San Martino di Castrozza (Trento) MISS FRIULI VENEZIA GIULIA – Marta Morsanutto di 20 anni, di Ronchis (Udine) MISS VENETO – Francesca Toffanin di 21 anni, di Baone (Padova) MISS LIGURIA – Alice Leone di 22 anni, di Taggia (Imperia) MISS EMILIA – Greta Iotti di 22 anni, di Guastalla (Reggio Emilia) MISS ROMAGNA – Lucia La Forgia di 25 anni, di Vignola (Modena) MISS TOSCANA – Greta Beruatto di 19 anni, di Arezzo MISS MARCHE – Lea Calvaresi di 24 anni, di Grottammare (Ascoli Piceno) MISS UMBRIA – Lada Anashkina di 18 anni, di Citta’ di Castello (Perugia) MISS LAZIO – Alice Ferazzoli di 18 anni, di Roma MISS ABRUZZO – Anastasia Di Pietro di 20 anni, di Roseto degli Abruzzi (Teramo) MISS CAMPANIA – Erika Argenziano di 20 anni, di Recale (Caserta) MISS BASILICATA – Lucia Apicella di 28 anni, di Cava de’ Tirreni (Salerno) MISS PUGLIA – Simona Frascaria di 19 anni, di San Nicandro Garganico (Foggia) MISS MOLISE – Camilla Corrado di 18 anni, di Isernia MISS CALABRIA – Francesca Tiziana Russo di 19 anni, di Reggio Calabria MISS SICILIA – Sofia Fici di 19 anni, di Marsala (Trapani) MISS SARDEGNA – Elena Meloni di 22 anni, di Santa Teresa Gallura (Sassari) MISS 365 – Beatrice Scolletta di 25 anni, di Nettuno (Roma) MISS ROMA – Martina Sambucini di 19 anni, di Frascati (Roma) Miss Marche, Miss Abruzzo e Miss Roma 2020 sono stata elette in precedenza nelle rispettive zone; Miss 365 all’inizio dell’anno; l’Emilia Romagnaha due rappresentanti. La commissione tecnica era composta dalla psicoterapeuta Maddalena Cialdella, dall’avvocato Manuela Maccaroni e da Raoul D’Alessio, medico specialista in Odontoiatria, da tempo vicino a Miss Italia.