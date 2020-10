Offese sui social ad Anzio, scatta la campagna “Io sto con Candido”

C’è sui social un gruppo di persone che sta attuando una politica di aggressione costante nei confronti dei Primo cittadino di Anzio. Candido De Angelis non ha certamente il profilo della ‘vittima’ e nella vita come ha spesso detto lui stessi, di soddisfazioni n’è tolte diverse, sul lavoro, con la politica, in famiglia. Tuttavia quando una politica di aggressione diventa un dato costante qualcosa si rompe nei normali equilibri di dialogo e di critica e si entra in un’altra sfera. Siamo ad un punto limite e i primi a reagire, oggi, sono stati gli assessori, i consiglieri comunali e i sostenitori del Sindaco che hanno avviato una campagna social di sostegno e solidarietà battezzata “Io sto con Candido”.

“Commenti divertenti o critiche costruttive sono sempre accettabili, ma offese e commenti pericolosi no!”. Questo lo slogan condiviso dai sostenitori del Sindaco, eletto al primo turno nel comune di Anzio, che prendono posizione contro un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante, quello del bullismo mediatico contro cui è importante agire e reagire.