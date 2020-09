Rientrano in Molise dalle ferie ad Anzio, in due positivi al Coronavirus

Due persone residenti in Molise e rientrate nei loro paesi da una vacanza ad Anzio sono risultate positive al Coronavirus. La notizia è stata diffusa con il bollettino dall’Asrem – l’Azienda sanitaria della Regione Molise, che ogni giorno fa il punto dell’emergenza covid nel proprio territorio di competenza. In particolare, degli otto positivi registrati oggi in Molise, due sono di rientro dal litorale romano: si tratta di persone che sono residenti a Macchiagodena e a Montaquila, due centri in provincia di Isernia. Entrambe queste persone sono in isolamento domiciliare e, come da prassi, sono in corso sia l’indagine epidemiologica che il contact tracing da parte della Asl competente relative alle persone che hanno frequentato proprio sul litorale. Ad Anzio negli ultimi due giorni sono stati registrati 8 nuovi casi.