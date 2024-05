Leoni: “Bocciata 2 volte la mia mozione sulla Commissione per la legalità”

“E’ chiaro che l’indirizzo politico che ha Forza Italia in questo Comune non è proprio in linea con quello dei miei colleghi. Dopo quasi un ora di dibattito, nonostante più volte mi sia messa in linea con le loro richieste il Sindaco e i miei colleghi dicono “no” alla commissione”.

Queste le parole del Consigliere Capogruppo Coordinatrice Azzurro Donna ad Ardea

Eleonora Leoni che annuncia come per la seconda volta sia stata bocciata la sua mozione per istituire una Commissione sulla criminalità e la promozione della legalità.

“Voglio spiegare che questa commissione era già stata presentata nel precedente consiglio comunale, ma che non era stata accolta con entusiasmo. Durante la fase di dibattito, mi era stato chiesto di fare una variazione all’oggetto della mozione sostituendo la parola “Mafia” con “criminalità”, accettata la cosa, non è comunque stata considerata ed è stata portata al voto costringendomi alla nuova presentazione al consiglio comunale del 29 aprile.

Dopo un ‘altro lunghissimo dibattito in aula tra maggioranza ed opposizione, mi è stato richiesto di fare un ennesima modifica variando la mozione in consulta, richiesta fatta espressamente dal Sindaco. Alla mia richiesta al Segretario Comunale di fare la modifica come richiesto dal Sindaco e i colleghi, la mozione è stata portata al voto, respingendola senza darmi di nuovo la possibilità di un emendamento.

Nonostante avessi la convinzione che questa mozione fosse un valore aggiunto per il nostro territorio e che la commissione/consulta, potesse essere una proposta che, in sinergia con le associazioni, avvicinasse l’amministrazione ai problemi sociali e di fatti criminosi, è chiaro che non sarà presentata di nuovo.

Spero e mi auguro che questo diniego non sia un motivo per cui dare la possibilità a qualche altro consigliere intenzionato a presentarla e non contento che una commissione così delicata e autorevole fosse assegnata a Forza Italia”.