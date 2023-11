Violenza sulle donne, ecco le iniziative dei Comuni di Ardea e Pomezia

L’Amministrazione comunale ha patrocinato, insieme al Comune di Ardea e alla Regione Lazio, l’evento “Basta! E giù le mani”, che si è svolto sabato 25 novembre, dalle 9 alle 13 presso l’aula consiliare di via Laurentina ad Ardea. All’evento, in collaborazione delle associazioni “Tu vivi” e “Obiettivo No Violence”, partecipa il sindaco Veronica Felici.

Nel pomeriggio, alle 16:30, andrà in scena al Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento “Le Donne del Bardo”.