Corrado: “‘Più notti, più sogni. +Experience’ più turismo nel Lazio”

C’è tempo fino al 10 gennaio per aderire tramite piattaforma online agli avvisi di “Più notti, più sogni. + Experience”, la rinnovata misura dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per il rilancio turistico regionale per il 2022.

Destinatari sono le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere imprenditoriali, inclusi gli agriturismi, centri per il benessere fisico, agenzie di viaggi e tour operator della Regione Lazio.

Rispetto all’iniziativa del 2021 “Più notti, più sogni”, la misura con cui la Regione Lazio regala una notte in più, se ne vengono prenotate tre, e due notti di soggiorno in più, se ne vengono prenotate cinque, la nuova “Più notti, più sogni. + Experience” si ripresenta in una nuova veste per tutto l’anno 2022. Oltre alle formule già previste, sono aggiunte due importanti novità: la formula 2+1 con cui la Regione Lazio regala una notte di soggiorno dopo almeno due notti consecutive prenotate ed utilizzate nella stessa struttura ricettiva, pensata per stimolare la destagionalizzazione e contrastare l’overtourism, e le experience, una serie di attività e servizi che potranno essere inclusi nei pacchetti turistici e i cui costi sono finanziati in modo rilevante dalla Regione.

“Siamo certi che la risposta da parte dei nostri operatori del turismo sarà positiva e cospicua. Dopo la misura sperimentale ‘Più notti, più sogni’ rinnoviamo l’iniziativa in ‘Più notti, più sogni. + Experience’ che, grazie al confronto con gli operatori di settore e di concerto con le associazioni di categoria, risulta arricchita. Inoltre, coinvolgiamo una più ampia platea di operatori del turismo, come le agenzie di viaggio e i tour operator, i quali svolgono un importante ruolo intermediario con tutti i soggetti della filiera. È opportuno e fondamentale stare al fianco ad ogni protagonista dell’industria turistica affinché il rilancio del settore sia concreto e si traduca in un ritorno sostanziale in termini economici e attrattivi. Talvolta meccanismi articolati e complessi disincentivano la partecipazione a iniziative, ciò si traduce inevitabilmente nella perdita di preziose opportunità di crescita. Perché ciò non avvenga abbiamo incontrato i nostri operatori fisicamente a Viterbo e Rieti, e continueremo nei prossimi giorni a Roma, Civitavecchia, Latina e Ferentino, per illustrare gli avvisi e la modalità di funzionamento dell’iniziativa in modo chiaro e semplice, per dirimere eventuali dubbi e supportarli nell’adesione; e ancora abbiamo attivato dei canali di assistenza per il supporto degli operatori nella presentazione delle domande. Sostenere le imprese del comparto turistico e rafforzare il valore attrattivo del nostro territorio nel panorama nazionale e internazionale sono gli obiettivi cruciali dell’iniziativa, i cui effetti sono pensati per essere a breve e a lungo termine, e per dare un reale sostegno al comparto turistico devastato dalla pandemia. Soltanto con un impegno congiunto e sinergico si potranno ottenere risultati considerevoli” scrive Valentina Corrado Assessore al Turismo della Regione Lazio.

Gli avvisi per manifestazione di interesse sono stati pubblicati sul sito www.laziocrea.it. Per l’assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle domande è possibile inviare una e-mail ai seguenti indirizzi e-mail: piunottipiusogni2022@laziocrea.it, per l’avviso rivolto alle strutture ricettive imprenditoriali, e lazioexperience@laziocrea.it, per l’avviso rivolto alle agenzie di viaggi e tour operator.

Per maggiori informazioni sugli avvisi:

https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-di-manifestazione-interesse-per-le-agenzie-di-viaggi-e-tour-operator/

https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-di-manifestazione-interesse-per-le-strutture-ricettive-del-lazio-2022/