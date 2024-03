Il Consiglio dei ministri riunito questa sera ha deciso per la proroga per sei mesi del commissariamento dei comuni di Anzio e Nettuno. Le relazioni dei commissari erano chiarissime sulla necessità di prolungare il periodo di riorganizzazione degli Enti che sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Allo stato attuale la data del voto più probabile è tra maggio e giugno del 2025.