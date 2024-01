Degrado allo Zodiaco ad Anzio, un residente: “Gli Enti proprietari intervengano”

E’ un cittadino residente in zona a fare il punto della situazione di disagio e degrado che si vive in zona a causa degli appartamenti a rischio occupazione. Ecco il suo intervento.

“Buongiorno, sono di nuovo qui a scrivere del degrado, causato dall’Inps e da Romeo gestioni, che sono titolari e custodi di alcuni appartamenti nel quartiere Zodiaco ad Anzio. Mi riferisco in particolare a quelli che sono soggetti ad occupazioni e creano continue situazioni di tensioni, rischio per i residenti, disagi, minacce, e gravi pericoli per i residenti regolari a causa delle condotte di chi li occupa.

Dopo ripetuti solleciti ad oggi non si è fatto vivo nessuno affinché vengano messi in sicurezza gli appartamenti, da loro lasciati allo stato di abbandono più totale senza prendersene mai alcuna cura. Salvo poi vederli in vendita all’asta a cifre pazzesche (€90000/€100000).

Per questo mi rivolgo alla stampa. Qui ci sono delle precise responsabilità per il degrado in cui Simo costretti a vivere causato dalla noncuranza nella gestione dei loro beni. Anche il Comune non ha pulito le strade del quartiere. Dietro all’edicola in via della fonderia ci sono da mesi cumuli di immondizia e una vettura abbandonata da anni in via dell’acquario. Voglio concludere con un grande grazie ai Carabinieri di Anzio colonia che ci supportano e sopportano in tutto”.