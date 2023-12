Arresto convalidato per Maricetta Tirrito di Ardea, che si difende: “Attacco politico”

E’ stato convalidato l’arresto per Maricetta Tirrito di Ardea, nota per il suo impegno contro le mafie e contro la violenza di genere, arresta dalla polizia di Anzio su indicazione della Procura, con l’accusata di aver derubato gli anziani ospiti di una struttura in cohousing e della mala gestione degli anziani, alcuni dei quali deceduti.

La donna, in detenzione nel carcere di Rebibbia a Roma, non ha voluto rispondere alle domande dei magistrati ma non è rimasta in silenzio davanti ai giudici ed anzi ha dato la sua versione dei fatti con delle dichiarazioni spontanee che sono state messe agli atti.

“I parenti – ha detto la Tirrito ai magistrati – sapevano tutto. Questa operazione e l’arresto sono stati una ingiustizia, un attacco personale e politico. Hanno voluto impedire le mie iniziative sociali e di lotta”. Secondo l’accusa la Tirrito avrebbe raggirato almeno quattro anziani (due dei quali deceduti) in una struttura in cohousing ad Ardea, prelevando i loro soldi dai conti e facendosi intestare beni personali.

L’avvocato della donna Emanuele Fierimonte ha chiesto e ottenuto lo stralcio dalle indagini dell’accusa, pesantissima di omicidio, che era stata contesta alla donna per il decesso di uno degli ospiti ed ha chiesto le alla Tirrito possano essere concessi gli arresti domiciliari. Secondo l’accusa, la donna avrebbe sottratto agli anziani sotto la sua custodia circa 385mila euro, denaro ora sotto sequestro.