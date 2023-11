Ubriaco e senza patente alla guida ad Aprilia, deferito in stato di libertà

Nel corso della scorsa notte i militari del NORM -Sezione Radiomobile- di Aprilia hanno deferito in stato di libertà un cittadino rumeno di anni 53, domiciliato ad Aprilia, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, dopo aver forzato un posto di controllo, è fuggito ed è stato inseguito dai militari nelle vie del centro.

Dopo averlo bloccato i militari hanno accertato che l’uomo era sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita, e per questo, oltre che per il fatto di aver bevuto, si era dato alla fuga ed ha aggredito i militari.