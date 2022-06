Tamponamento tra tre auto sulla Nettunense, un giovane in ospedale

Tamponamento tra tre auto oggi, alle 14.30 circa, sulla via Nettunense poco prima della rotonda di Lavinio. Per motivi in corso di accertamento le auto sono venute in collisione. Quella al centro ha riportato danni più seri ed è stata rimossa dalla strada con l’ausilio di un carroattrezzi. Uno delle persone coinvolte nello scontro è stata portata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la Polizia Locale di Anzio che oltre ad effettuare i rilievi ha disposto il senso unico alternato sulla strada per ridurre i disagi sulla circolazione.