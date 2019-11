Torneo dell’amicizia di karate, partecipa anche il Dojo Taiji Kase Lavinio

scorso 17 novembre a Borgo Faiti. Stiamo parlando del Torneo dell’amicizia, un evento di karate tradizionale al quale hanno partecipato alcune società della regione Lazio appartenenti alla Finta, federazione italiana karate e discipline affini. Makoto o da è vichingo Richie. Ogni incontro è irripetibile. Così è il sunto della manifestazione che si è svolta loStiamo parlando del Torneo dell’amicizia, un evento di karate tradizionale al quale hanno partecipato alcune società della regione Lazio appartenenti alla Finta, federazione italiana karate e discipline affini.

Dojo Taiji Kase Lavinio e dell’A.s.d. Seinshin Dojo Latina con il fine di far confrontare i propri allievi con altri praticanti affinché possano arricchirsi sia a livello personale sia a livello tecnico. Contributo che non riguarda solamente la sfera personale che una crescita Il Torneo dell’amicizia nasce da un’idea condivisa del Maestro Dino Sossi è il maestro Lionello, rispettivamente dell’A.s.d.e dell’A.s.d. Seinshin Dojo Latina con il fine di far confrontare i propri allievi con altri praticanti affinché possano arricchirsi sia a livello personale sia a livello tecnico. Contributo che non riguarda solamente la sfera personale che una crescita regionale, poiché attraverso una sfida leale si migliora il livello tecnico ma si aprono gli orizzonti verso nuove amicizie. Esempio dato dai maestri provenienti da Rieti, da Roma, da Paliano è da Castelliri che insieme hanno collaborato per il successo del Torneo.

Il Maestro Sossi, meglio conosciuto come maestro Dino, si ritiene soddisfatto non solo dell’organizzazione, ma anche dell’atteggiamento con cui i Karateka hanno affrontato le prove. A piccoli passi hanno superato insicurezze, paura di essere giudicati, confrontarsi in un luogo diverso da quello familiare, superare delle piccole difficoltà emotive…diventando una kermesse sportiva un allenamento alla vita.

Prosegue ogni Karateka ha raggiunto un successo superando le diverse le prove individuali di Kata -forma- e Kumite- combattimento- e di Kata a squadre. Quest’ultima specialità ha contribuito a suggellare lo spirito di squadre e di supporto per i propri compagni.

I Karateka dell’A.s.d. Dojo Taiji Kase Lavinio ha ottenuto notevoli successi. Sul gradino più alto del podio sono saliti Chiarelli Arianna e Alexa, Campana C, Aquilani A, Tozzi F, Bertuccioli F, Paolini V. Il secondo posto è stato conquistato da Antonini A, Dominici A, Cavaliere G, Banuta M, Ciccone A, Orticelli M, Patane’ K, Pagliaccia E, Ottalevi S, Di Padova F, D’Angelo F, Manni E, Frioni D, Sanna V. Medaglie di bronzo Nutarelli M, Mirallegro N, Sanna F, Storoni D, Banin L, Pistilli R, Picanza V, Businaro P, Molino F.

Un plauso non è doveroso solo per gli atleti e per le eccellenti prove, ma per tutti coloro che sono stati presenti è hanno collaborato creando una sinergia dettata da quest’ arte marziale dove uno sguardo, una tecnica diventa filosofia di vita, un tripudio di emozioni e un legame indissolubile. Oss!!!!