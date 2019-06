Calcio, Virtus Nettuno campione provinciale nella categoria 2004

Un successo straordinario quello conquistato dall’Under15 della Virtus Nettuno Calcio che oggi si sono aggiudicati il titolo provinciale battendo l’Academy Soccer Lazio 1-5 in finale. Un successo arrivato dopo un campionato dominato con 25 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. “I nostri Under 15 – dichiara il presidente Alessandro Mauro – aggiungono un altro tassello ad una stagione FANTASTICA, battendo 1-5 nella finale per il titolo provinciale di categoria l’Accademy Soccer Lazio (vincente del girone B di Latina)…Che dire? Una stagione così stupenda non poteva che chiudersi così”.