Roma Multiservizi, presidio dei sindacati lunedì al Ministero dell’Economia

E’ stato organizzato da Cgil FilmCams, Fisascat Cisl e Uil Trasporti un presidio presso il Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico in via Molise a Roma per lunedì alle 14 sulla situazione di Roma Multiservizi. “Migliaia di lavoratrici e lavoratori – fanno sapere gli organizzatori – addetti all’appalto Global Service rischiano l’occupazione e vanno un reddito al di sotto della soglia di povertà. Rischio per i cittadini di non vedersi riconosciuti dei servizi fondamentali che non garantiscano continuità, sicurezza e regolarità dell’attività scolastico educativa. Chiediamo – aggiungono – il rispetto dell’impegno politico della sindaca Virginia Raggi per l’internalizzazione dei lavoratori interessati in una società In House di primo livello con Roma Capitale che garantisca l’occupazione, salario e qualità del servizio. Invitiamo tutti i cittadini e le forze politiche a partecipare per supportare la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori”.