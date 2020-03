E’ emergenza donazioni del sangue nel Lazio, donare è possibile: l’appello

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in difficoltà i servizi trasfusionali che Ono necessari per mantenere in vita tanti cittadini che hanno bisogno di plasma. È necessario andare a donare ed è legale farlo. Tantissimi vip in questi giorni hanno dato il buon esempio per una causa che serve a salvare vite umane, hanno donato il sangue lo scrittore Carofigli, ma anche Salvini. Chi è in buona salute, chi è donatore da sempre può continuare a donare senza incorrere in alcuna multa.

È davvero urgente, nel Lazio serve sangue. Dona. Gli spostamenti dei donatori sono consentiti. Ecco dove si può donare ad Anzio.